Нужно набрать 6 л воды. Есть два ведра - 9 л и 4 л. За какое минимальное кол-во перелив??ний можно это сделать? Каждое переливание считается так: набирание воды, переливание воды и выливание воды. Это всё отдельные считаемые де...
Математика
Нужно набрать 6 л воды. Есть два ведра - 9 л и 4 л. За какое минимальное кол-во перелив??ний можно это сделать? Каждое переливание считается так: набирание воды, переливание воды и выливание воды. Это всё отдельные считаемые действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Набираем 9 л в 9ти литровое ведро. Из 9литрового ведра наливаем в 4л в 4хлитровое и выливаем эти 4л из четырехлитрового ведра; Остается 5л в 9тилитровом и 0л в 4хлитровом. 2)Переливаем от 5л из 9тилитрового ведра в 4хлитровое 4л, и эти 4 литра выливаем;В 9тилитровом остается 1л, в 4хлитровом остается 0л. 3)переливаем 1 л из 9тилитрового в 4хлитровое.Остается 0л в 9тилитровом и 1л в 4хлитровом. 4)Набираем 9 л в 9тилитровое и отливаем из 9литрового в 4хлитровое к 1л 3л. Остается 6л и 4л.
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