Почему Иона исповедуется лошади? Почему в разговоре с лошадью речь Ионы освобождается от косноязычия,становится правильной,даже образной?

Литература
Почему Иона исповедуется лошади? Почему в разговоре с лошадью речь Ионы освобождается от косноязычия,становится правильной,даже образной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иона рассказывает лошади о смерти своего сына, терзаемый одиночеством, потому что никто из людей не захотел выслушать его грустную повесть. Люди, по заповеди христианства, должны относиться друг к другу, как братья. Но Иона не встретил брат­ского отношения и грустно называет кобылу «брат кобылочка». Это выражение было бы комичным в ином контексте. А здесь оно вызывает чувство горечи. Невыносимая, жуткая боль, которую Иона носит в душе, вы­ливается в горестном монологе. Ионе кажется, что лошадёнка слушает его внимательно и понимает. Разговор и проявление со­чувствия помогают человеку облегчить его душевную боль.
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