Помогите пожалуйста. Просклоняйте составные числительные по падежам – 52, 767деревьев Спасибо.

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Помогите пожалуйста. Просклоняйте составные числительные по падежам – 52, 767деревьев Спасибо.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятьдесят два Пятидесяти двух Пятидесяти двум Пятьдесят два Пятьюдесятью двумя Пятидесяти двух Семьсот шестьдесят семь Семисот шестидесяти семи Семистам шестидесяти семи Семьсот шестьдесят семь Семьюстами шестьюдесятью семью Семистах шестидесяти  семи
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