Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 60(градусов) Радиус 5 (??м) Найдите площадь осевого сечения конуса

Геометрия
Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 60(градусов) Радиус 5 (??м) Найдите площадь осевого сечения конуса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образующая конуса- отрезок, который соединяет вершину конуса и точки окружности основания.Площадь осевого сечения равна h*d, где d=2r d=5+5=10 L=R/cos∠60°=5/0,5=10H - высота самого конусаH= L/∠cos30°=10/√3/2=20√3Sсечения=h*d=20/√3*10=200/√3=200*√3/3

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