Периметр грани куба равен 1 м.Какой длины рёбра?

Математика
Периметр грани куба равен 1 м.Какой длины рёбра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если периметр грани куба равен 1м, то длина ребра равна: 1м= 100см 100:4=25см Ответ: ребро имеет длину 25см
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