Упростите выражение пожалуйстаа✌ (x-2)²-(x+3)(x-3) Варианты ответов 1)-5 2)13-4x 3)13 4)13-2x
Алгебра
Упростите выражение пожалуйстаа✌ (x-2)²-(x+3)(x-3) Варианты ответов 1)-5 2)13-4x 3)13 4)13-2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)²(х+3)(х-3)=х²-4х+4-(х²-9)=х²-4х+4-х²+9=13-4х Ответ: 2)
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