Упростите выражение пожалуйстаа✌ (x-2)²-(x+3)(x-3) Варианты ответов 1)-5 2)13-4x 3)13 4)13-2x

Алгебра
Упростите выражение пожалуйстаа✌ (x-2)²-(x+3)(x-3) Варианты ответов 1)-5 2)13-4x 3)13 4)13-2x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)²(х+3)(х-3)=х²-4х+4-(х²-9)=х²-4х+4-х²+9=13-4х Ответ: 2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр грани куба равен 1 м.Какой длины рёбра?
Ответить
Другие предметы
Какое утверждение верно? экватор делит Азию на 2 равные части. Азия расположена по??ностью в северном полушарии. большая часть Азии расположена в с...
Ответить
Английский язык
Номер 8 очень нужно Пли0зззззз
Ответить
Українська література
Характеристика сашка та Клима з твору " таємне товариство боягузів?" Помогите срочно на завтра
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помагите
Ответить