Синтаксический разбор чтобы хорошо учиться,надо быть организованным человеком

Русский язык
Синтаксический разбор чтобы хорошо учиться,надо быть организованным человеком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розповiдне, неокличне, односкладне, поширене, повне, ускладнене однорiдними додатками.
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