Вычислите:а) 3/5+3/7+9/7×4/15=
Математика
Вычислите:а) 3/5+3/7+9/7×4/15=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводим дроби к общему знаменателю, для этого 3/5 умножаем на 7, 3/7 и 9/7 на 5, получаем: 21/35+15/35+45/35*4/15=81/35*4/15 81 и 15 сокращаются на 3, у 81 останется 27, а у 15 - 5, получаем: 27/35*4/5=108/175
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