Найти значение выражения 0*k при k=3

Математика
Найти значение выражения 0*k при k=3
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Гость:
Значение равно нулю 3"0 равно 0
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