Нахожу проверочное слово? 1.Парта,снежный, игры, взять, книга. 2.взяться, счёты, сшит??, школьного (звонка ). 3. слепить,снежки,радостные улыбки,народ. 4. вокзал , лестница, рюкзак, праздник, чувство. какой выбрать мне 1,2,3,4
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Нахожу проверочное слово? 1.Парта,снежный, игры, взять, книга. 2.взяться, счёты, сшит??, школьного (звонка ). 3. слепить,снежки,радостные улыбки,народ. 4. вокзал , лестница, рюкзак, праздник, чувство. какой выбрать мне 1,2,3,4
Ответ(ы):
Гость:
Как я поняла, надо найти слова, которые имеют проверочные слова, тогда ответ: 3
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