3,6+4;8*(8 3/4-7 5/6)

Математика
3,6+4;8*(8 3/4-7 5/6)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В первой урне 5 белых шаров и 12 чёрных, во второй 6белых и 3 чёрных. из первой урны переложили во вторую один шар, затем из второй урны извлекли один шар. найти вероятность того, что взятый из второй урны шар окажется белым.
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