Срочно надо пожалуйста помагите

Математика
Срочно надо пожалуйста помагите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ С правильный   площадь равна 6 см. 4 задание   оаб равен 30 градусов т.к он опирается на ту же дугу что и угол оцд  правильный ответ Е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставьте знаки препинания: А. Девушка была темноволосая небольшого роста креп??ого но нервного трепетного сложения. Б. Один спал другой обмат...
Ответить
Алгебра
Решите 1и2 номер пожалуйста СРОЧНО!!!
Ответить
Математика
Что больше 3/5км или 6000м 2/5 т или 200 кг 1/6 ч или 12 мин
Ответить
Математика
Помогите решить задачу. Продали 12 пакетов с красным и белым луком. В каждом пакет?? было по 2 кг красного лука и по 3 кг белого лука. Найди масс...
Ответить
История
Помогите пожалуйста. у меня егэ пробное
Ответить