Срочно надо пожалуйста помагите
Математика
Срочно надо пожалуйста помагите
Ответ(ы):
Гость:
Ответ С правильный площадь равна 6 см. 4 задание оаб равен 30 градусов т.к он опирается на ту же дугу что и угол оцд правильный ответ Е
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