Расставьте знаки препинания: А. Девушка была темноволосая небольшого роста креп??ого но нервного трепетного сложения. Б. Один спал другой обматывал рукоятку ножа тонким, как шнурок, ремнем. В. Засыпая я слышал как он напевае...
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Расставьте знаки препинания: А. Девушка была темноволосая небольшого роста креп??ого но нервного трепетного сложения. Б. Один спал другой обматывал рукоятку ножа тонким, как шнурок, ремнем. В. Засыпая я слышал как он напевает низким густым голосом. Г. Разговор ещё несколько раз возвращался к моей истории затем Дэзи ушла, и минут через пять после того я встал.
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