Решите 1и2 номер пожалуйста СРОЧНО!!!

Алгебра
Решите 1и2 номер пожалуйста СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X= 2+3y? отсюда y(2+3y)+y=6 2y+3y2+y=6 3y2+3y-6=0 y2+y-2=0 D=b2-4ac=1-4х1х(-6)=1+24=25, т.к D>0, то уравнение имеет 2 корня y=-1+5/2=4/2=2 y=-1-5/2=-6/2=-3 x=2+3y=2+3x2=8 x=2+3x(-3)=-7
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