Самым крупным ценром воено-судастроением является.

География
Самым крупным ценром воено-судастроением является.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крупнейшими центрами судостроения являются: санкт-петербург северодвинск нижний новгород калининградская область
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