Сколько сантиметров составляет меньшая сторона треугольника если его площадь ра??на 252 см. кв., радиус вписанной окружности 7 см., а стороны относятся как 2:3:4

Геометрия

Сколько сантиметров составляет меньшая сторона треугольника если его площадь ра??на 252 см. кв., радиус вписанной окружности 7 см., а стороны относятся как 2:3:4

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