Сколько сантиметров составляет меньшая сторона треугольника если его площадь ра??на 252 см. кв., радиус вписанной окружности 7 см., а стороны относятся как 2:3:4
Геометрия
Сколько сантиметров составляет меньшая сторона треугольника если его площадь ра??на 252 см. кв., радиус вписанной окружности 7 см., а стороны относятся как 2:3:4
Ответ(ы):
Гость:
R=2S/(a+b+c) пусть a=2x, b=3x, c=4x 2*252/(2x+3x+4x) = 7 504/9x=7 56/x=7 x=56:7 x=8 a= 2*8=16 см
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