Накресли 2 рiзнi прямокутники з площею 20см.кв.Обчисли iхнi периметри .
Математика
Накресли 2 рiзнi прямокутники з площею 20см.кв.Обчисли iхнi периметри .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 периметр одного прямоугольника
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