Сколько слов названий в предложении?это льдины плывут по реке
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Сколько слов названий в предложении?это льдины плывут по реке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложении 3 слова названия
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