Найди значение выражения,если а=127204,b=699 29*(a:49-b)
Математика
Найди значение выражения,если а=127204,b=699 29*(a:49-b)
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Гость:
Есь че проверь. вот так
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