14, 43, 62, 53 / 56, 75, 83, ? / 24, 32, 12, 51 Найти закономерность и число под ? Помогите пожалуйста разобраться, заранее спасибо!

Алгебра

14, 43, 62, 53 / 56, 75, 83, ? / 24, 32, 12, 51 Найти закономерность и число под ? Помогите пожалуйста разобраться, заранее спасибо!

Автор: Гость