14, 43, 62, 53 / 56, 75, 83, ? / 24, 32, 12, 51 Найти закономерность и число под ? Помогите пожалуйста разобраться, заранее спасибо!

Алгебра
14, 43, 62, 53 / 56, 75, 83, ? / 24, 32, 12, 51 Найти закономерность и число под ? Помогите пожалуйста разобраться, заранее спасибо!
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Ответ будет 63оооооопсп
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