Значение слов вира,повоз,лествица в древней руси

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Значение слов вира,повоз,лествица в древней руси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вира- штраф, мера наказания Повоз- вид повинности на Руси, с 15 века денежный оброк Лествица-  книга Иоанна, игумена Раифского монастыря
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