Значение слов вира,повоз,лествица в древней руси
История
Значение слов вира,повоз,лествица в древней руси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вира- штраф, мера наказания Повоз- вид повинности на Руси, с 15 века денежный оброк Лествица- книга Иоанна, игумена Раифского монастыря
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Рассказать Какие поступки известных героев книг, сказок, кинофильмов соответствуют понятиям чести и достоинства?
Русский язык
Прочитайте Распределите глаголы в 3 группы 1 группа глаголы 1 спряжения во второй глаголы 2 спряжения в третьем глаголы исключения 2 спряжения мы в...