Сочинение на тему "Какой подарок мне больше всего хотелось бы получить"

Литература
Сочинение на тему "Какой подарок мне больше всего хотелось бы получить"
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Автор: Гость
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Гость:
Больше всего я бы хотела бы получить айфон 6s. потому что он очень крутой и очень модный
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