Сочинение на тему "Какой подарок мне больше всего хотелось бы получить"
Литература
Сочинение на тему "Какой подарок мне больше всего хотелось бы получить"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше всего я бы хотела бы получить айфон 6s. потому что он очень крутой и очень модный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике ABC отмечены середины M и N сторон BC и AC соответственн??. Площадь треугольника CNM равна 2. Найдите площадь ч...
История
В чьих интересах был издан приказ о единонаследии? Кто и почему имел осноапния быть недоволен этим положением?
Математика
Русский язык