Помогите пожалуйста написать диалог на англиском языке с переводом,
Английский язык
Помогите пожалуйста написать диалог на англиском языке с переводом,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аnn: Mary,have you seen Bob's sister? Mary: No,I have haven't. Have you? Is she pretty? Ann: I've met her several times. Mary: If she's like her brother she must be good looking. Bob is handsome, isn't he? What does she look like? Перевод. Аня: Маша ты видела сестру Боба? Маша: Нет,я её не видела. А ты видела? Она миленькая? Аня: Я её видела лишь несколько раз. Маша: Если она похожа на брата оно должна хорошо выглядеть. Боб симпатичный,разве нет? Как она выглядит?
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