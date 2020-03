Помогите пожалуйста написать диалог на англиском языке с переводом,

Гость: Гость:

Аnn: Mary,have you seen Bob's sister? Mary: No,I have haven't. Have you? Is she pretty? Ann: I've met her several times. Mary: If she's like her brother she must be good looking. Bob is handsome, isn't he? What does she look like? Перевод. Аня: Маша ты видела сестру Боба? Маша: Нет,я её не видела. А ты видела? Она миленькая? Аня: Я её видела лишь несколько раз. Маша: Если она похожа на брата оно должна хорошо выглядеть. Боб симпатичный,разве нет? Как она выглядит?