В чьих интересах был издан приказ о единонаследии? Кто и почему имел осноапния быть недоволен этим положением?

История
В чьих интересах был издан приказ о единонаследии? Кто и почему имел осноапния быть недоволен этим положением?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Павел 1 отменил петровский указ о праве самому назначать себе преемника в 1797г.  так как Павел 1 опасался очередного дворцового переворота,  после того как Павел издал указ о престолонаследии  прямым наследником престола становился старший сын.
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