В тре­уголь­ни­ке ABC от­ме­че­ны се­ре­ди­ны M и N сто­рон BC и AC со­от­вет­ствен­н??. Пло­щадь тре­уголь­ни­ка CNM равна 2. Най­ди­те пло­щадь четырёхуголь­ни­ка ABMN.

Геометрия
В тре­уголь­ни­ке ABC от­ме­че­ны се­ре­ди­ны M и N сто­рон BC и AC со­от­вет­ствен­н??. Пло­щадь тре­уголь­ни­ка CNM равна 2. Най­ди­те пло­щадь четырёхуголь­ни­ка ABMN.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треуг. АСВ подобен треуг NCB, так как угол С-общий АС=2NC ( N-середина АС), ВС=2МС ( М-середина ВС). Коэффициент подобия k=MC/BC=1/2 Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия. Тогда Sncm/Sacb=1/4 Sacb=4Sncm=4×2=8 Четырехугольник ANMB и треугольник NCN составляют единый треугольник ACB. Значит, S (ANNB)=S (ACB)-S (NCM)=8-2=6
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