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Треуг. АСВ подобен треуг NCB, так как угол С-общий АС=2NC ( N-середина АС), ВС=2МС ( М-середина ВС). Коэффициент подобия k=MC/BC=1/2 Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия. Тогда Sncm/Sacb=1/4 Sacb=4Sncm=4×2=8 Четырехугольник ANMB и треугольник NCN составляют единый треугольник ACB. Значит, S (ANNB)=S (ACB)-S (NCM)=8-2=6