Рассказать Какие поступки известных героев книг, сказок, кинофильмов соответствуют понятиям чести и достоинства?
Право
Рассказать Какие поступки известных героев книг, сказок, кинофильмов соответствуют понятиям чести и достоинства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капитанская дочка, война и мир,герой нашего времени.
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