Прочитайте Распределите глаголы в 3 группы 1 группа глаголы 1 спряжения во второй глаголы 2 спряжения в третьем глаголы исключения 2 спряжения мы верт..м, подар..м, свяж..м, угоша..м, услыш..м, груз..м, вытерп..м, посмотр..м, с...

Русский язык
Прочитайте Распределите глаголы в 3 группы 1 группа глаголы 1 спряжения во второй глаголы 2 спряжения в третьем глаголы исключения 2 спряжения мы верт..м, подар..м, свяж..м, угоша..м, услыш..м, груз..м, вытерп..м, посмотр..м, сол..м, раскол..м, кле..м, спряга..м, маш..м, пиш..м, прогон..м. запишите глаголы в 1-м лице множественного числа по группам, вставляя пропущеные буквы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 СПР. свяжем, угощаем, расколем, спрягаем, машем, пишем. 2 спр. подарим, грузим, солим, клеим. Искл.2спр. - вертим, услышим, вытерпим, посмотрим, прогоним.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему "Какой подарок мне больше всего хотелось бы получить"
Ответить
Геометрия
В тре­уголь­ни­ке ABC от­ме­че­ны се­ре­ди­ны M и N сто­рон BC и AC со­от­вет­ствен­н??. Пло­щадь тре­уголь­ни­ка CNM равна 2. Най­ди­те пло­щадь ч...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста написать диалог на англиском языке с переводом,
Ответить
История
В чьих интересах был издан приказ о единонаследии? Кто и почему имел осноапния быть недоволен этим положением?
Ответить
Математика
Верно ли равенство 3368:4=4337-3495
Ответить