Прочитайте Распределите глаголы в 3 группы 1 группа глаголы 1 спряжения во второй глаголы 2 спряжения в третьем глаголы исключения 2 спряжения мы верт..м, подар..м, свяж..м, угоша..м, услыш..м, груз..м, вытерп..м, посмотр..м, с...

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Прочитайте Распределите глаголы в 3 группы 1 группа глаголы 1 спряжения во второй глаголы 2 спряжения в третьем глаголы исключения 2 спряжения мы верт..м, подар..м, свяж..м, угоша..м, услыш..м, груз..м, вытерп..м, посмотр..м, сол..м, раскол..м, кле..м, спряга..м, маш..м, пиш..м, прогон..м. запишите глаголы в 1-м лице множественного числа по группам, вставляя пропущеные буквы

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