Нампшите название книги или нескольких книг и их автора которые вы читали не давн?? помогите!!!! пажалуйста!!!
Литература
Нампшите название книги или нескольких книг и их автора которые вы читали не давн?? помогите!!!! пажалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всеволод Нестайко країна сонячних зайчиків Марія Пономаренко Русалонька із 7-в Андрій Чайковський за сестрою
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Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 1) (8,63+3,298)-5,63. 2) 0.927-(0,429). Заранее спасибо!)
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