НАПЕШИ В КАКИХ ЧАСТЯХ СВЕТА РАСПОЛОЖЕННЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЭПОХИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Окружающий мир
НАПЕШИ В КАКИХ ЧАСТЯХ СВЕТА РАСПОЛОЖЕННЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЭПОХИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южная Америка - цивилизация Инков. Северная- Ацтеки. Азия - Китай, Индия. Средняя Азия - Персия. Север - Русь. Ну а в Африке и Европе их вообще куча со времен рассвета Египта и Месопотамии.
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