НАПЕШИ В КАКИХ ЧАСТЯХ СВЕТА РАСПОЛОЖЕННЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЭПОХИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Гость: Гость:

Южная Америка - цивилизация Инков. Северная- Ацтеки. Азия - Китай, Индия. Средняя Азия - Персия. Север - Русь. Ну а в Африке и Европе их вообще куча со времен рассвета Египта и Месопотамии.