Написать 2 Бессоюзных сложных предложений ( на школьную тему) с точкой запятой

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Написать 2 Бессоюзных сложных предложений ( на школьную тему) с точкой запятой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Игра закончилась, мы стали поздравлять победителей, не скрывая гордости за своих ребят.2.Прозвучала команда, все участники начали на скорость разбирать и собирать автоматы.Простые осложнённые предложения 3. Март, уверенно вступая в свои права, заставляет утихнуть снежнымметелям, крепким морозам.  4. Солнце,   пригласив весну в гости, стало сильнее пригревать своими лучами.  

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