Написать 2 Бессоюзных сложных предложений ( на школьную тему) с точкой запятой

Гость: Гость:

1.Игра закончилась, мы стали поздравлять победителей, не скрывая гордости за своих ребят.2.Прозвучала команда, все участники начали на скорость разбирать и собирать автоматы.Простые осложнённые предложения 3. Март, уверенно вступая в свои права, заставляет утихнуть снежнымметелям, крепким морозам. 4. Солнце, пригласив весну в гости, стало сильнее пригревать своими лучами.