Решите уравнения (x+240)*3=1260, x+(240*3)=1260, x+240=1260*3 Очень срочно

Математика
Решите уравнения (x+240)*3=1260, x+(240*3)=1260, x+240=1260*3 Очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(х + 240)*3 = 1260 х + 240 = 1260 : 3 х + 240 = 420 х = 420-240 х = 180 Ответ: {180} х + (240*3) = 1260 х + 720 = 1260 х = 1260-720 х = 540 Ответ: {540} х + 240 = 1260*3 х = 3780-240 х = 3540 Ответ: {3540}
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