Можете написать маленький рассказик о лазурите (Бажова) ?! очень надо!!

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Камень лазурит не слишком дорог, но бесконечно драгоценен. Парадокс? Древние так не считали. Сокровенное знание гласило: лазурит свойства свои откроет всякому, но предпочтет избранного. Лишь тот, кто не побоится приблизиться к горным вершинам и коснется рукой небес, удостоится высшей награды. Добытый в немыслимой вышине камень цвета неба сделает жизнь своего владельца полетом над суетой... Тысячелетия прошли, пока наука превзошла суеверия, и природа самоцвета открылась человечеству во всей полноте. Мы осведомлены о химическом составе и физических свойствах минерала. Открыты его месторождения в разных уголках мира. Ведется добыча, обработка и использование василькового камня. И все-таки лазурит – в каждом своем кусочке, в каждой бусине и ювелирной вставке – по-прежнему хранит тайну своего очарования! Небесная синь, отвержденная силами природы, манит, пленяет и будоражит воображение как встарь. Среди засилья искусственного сверканья рукотворных кристаллов «негромкое» сияние лазоревого камня притягивает внимание безыскусной красотой и удивительным подобием глубинам неба. Лазурит то светится августовским полднем, то синеет предзакатными грозовыми сумерками, то серебрится облачной дымкой над синью моря. Говорят, на свете есть еще более красивые самоцветы. Но это – голос зависти...