Антилопа пробегает за час 70 км определите скорость м/с

Физика
Антилопа пробегает за час 70 км определите скорость м/с
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Т.к антилопа пробегает за 1 час 70 км, то 70/1 км/ч. Из этого следует, что 70 км/ч = 19,4 м/с.
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