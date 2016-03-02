Масса пустого бочонка 2 кг в него входит 8 кг мёда.найдите массу 7 таких бочонков, наполненных медом
Математика
Масса пустого бочонка 2 кг в него входит 8 кг мёда.найдите массу 7 таких бочонков, наполненных медом
Ответ(ы):
Гость:
1). 2+8=10(кг)-масса одного бочонка с мёдом. 2). 10*7=70(кг) Ответ:масса семи таких бочонков с мёдом 70 кг.
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