300 гр. 14% раствора уксусной кислоты прореагировали с гидрокарбонатом натрия, определите объем выделяющегося углекислого газа

Гость: Гость:

Дано: m(p-pa CH3-COOH) = 300 г ω(СН3-СООН) = 14%=0,14 Найти: V(CO2) - ? M(CH3-COOH) = 60 г/моль m(CH3-COOH) = 300 г*0,14 = 42 г ∨(СН3-СООН) = 42 г/60 г/моль = 0,7 моль Vm = 22,4 л/моль СН3-СООН + NaHCO3 ⇒ CH3-COONa + CO2↑ + H2O По уравнению реакции следует, что ∨(СН3СООН)=∨(СО2)=0,7 моль V(CO2) = 22,4 л/моль*0,7 моль = 15,68 л Ответ: 15,68 л