Написать 5 предложений о том что ты делал вчера по дому
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Написать 5 предложений о том что ты делал вчера по дому
Ответ(ы):
Гость:
Yesterday I helped my mother about the house.First I went shopping and bought bread and milk.Then I watered the flowers.After that I washed up. In the evening I did my homework.
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