Высота окна 2м,а ширина равна 3/5высоты. Чему ровна площадь? Решим по действиям, и вы??ози в разных единицах измерениях. Решить пж)))
Математика
Высота окна 2м,а ширина равна 3/5высоты. Чему ровна площадь? Решим по действиям, и вы??ози в разных единицах измерениях. Решить пж)))
Ответ(ы):
Гость:
1 м = 100 см. Переводим 2 м = 200 см. 1). 200:5*3= 120 ( см) Ширина окна. 2). 200*120=24000 (см/кв) = 240 дм/кВ площадь окна
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