Высота окна 2м,а ширина равна 3/5высоты. Чему ровна площадь? Решим по действиям, и вы??ози в разных единицах измерениях. Решить пж)))

Математика

Высота окна 2м,а ширина равна 3/5высоты. Чему ровна площадь? Решим по действиям, и вы??ози в разных единицах измерениях. Решить пж)))

Автор: Гость