Написать 5 предложений про любимый сезон (НО НЕ ПИСАТЬ КАКОЙ ЭТО СЕЗОН)

Гость: Гость:

В это время года расцветает множество разных цветов.Птицы прилетают с юга.Мы с бабушкой сожаем огород. Сидя на веточках птицы поют свою прекраснюю мелодию.Множество насекомых и животных просыпаются от зимней спячки.