Написать 5 предложений про любимый сезон (НО НЕ ПИСАТЬ КАКОЙ ЭТО СЕЗОН)

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Написать 5 предложений про любимый сезон (НО НЕ ПИСАТЬ КАКОЙ ЭТО СЕЗОН)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В это время года расцветает множество разных цветов.Птицы прилетают с юга.Мы с бабушкой сожаем огород. Сидя на веточках птицы поют свою прекраснюю мелодию.Множество насекомых и животных просыпаются от зимней спячки.
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