Написать блок-схему алгоритма ветвящейся структуры(переменные константы). Помогите пожалуйста. Любой пример.

Информатика
Написать блок-схему алгоритма ветвящейся структуры(переменные константы). Помогите пожалуйста. Любой пример.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даны 2 числа a и b , вывести наибольшее из них ...ну я так думаю 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной коробке 1/4 кг конфет, а в другой на 1/5 больше.Сколько конфет в двух коробках? Выразите ответ в граммах.
Ответить
Литература
Придумайте загадку о снеге построенную на описании пожалуйста очень срочно надо !!!
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ 4x/5-x/10=7 3x/4+5x/6=38 2x/3+5x/2=19
Ответить
Алгебра
Найдите разность многочленов 3х(в квадрате)-7х+11 и -х(в квадрате)+3х-7 Помогите!
Ответить
Математика
Периметр прямо угольник равен периметру квадрата,площадь которого равна 100см. ширина прямо угольник на 2 см меньше стороны квадрата. найди длину п...
Ответить