Написать блок-схему алгоритма ветвящейся структуры(переменные константы). Помогите пожалуйста. Любой пример.
Информатика
Написать блок-схему алгоритма ветвящейся структуры(переменные константы). Помогите пожалуйста. Любой пример.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даны 2 числа a и b , вывести наибольшее из них ...ну я так думаю
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