Написать мини-сочинение на тему: Школа - дом мучений.
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Написать мини-сочинение на тему: Школа - дом мучений.
Ответ(ы):
Гость:
Кадое утро мы собираемся в школу. Это занимает примерно полчаса. Находясь в нашем "втором доме" мы думаем-как нам не заснуть. и тп. подумай)
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