Напишите словесный портрет левшы из рассказа "Левша" Лесков. Пожалуйста.
Литература
Напишите словесный портрет левшы из рассказа "Левша" Лесков. Пожалуйста.
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