К признакам рынка олигополистической конкуренции относят: 1) многочисленное чис??о мелких и средних производителей 2) отсутствие давления, принуждения со стороны одних участников рынка по отношению к другим 3) ограниченное ч...
Обществознание
К признакам рынка олигополистической конкуренции относят: 1) многочисленное чис??о мелких и средних производителей 2) отсутствие давления, принуждения со стороны одних участников рынка по отношению к другим 3) ограниченное число производителей 4) большой уставной капитал фирм-производителей 5) возможность контролировать цены и качество предлагаемых товаров путем сговора 6) свободное вхождение на рынок
Ответ(ы):
Гость:
1-многочисленное число мелких и средних производителей
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