Минусы в строительстве водохранилищ

География
Минусы в строительстве водохранилищ
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Гость:
Минусы:  1)Водохранилища затапливают ценные сельхоз земли 2)Ухудшение экологической обстановки
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