Минусы в строительстве водохранилищ
География
Минусы в строительстве водохранилищ
Ответ(ы):
Гость:
Минусы: 1)Водохранилища затапливают ценные сельхоз земли 2)Ухудшение экологической обстановки
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