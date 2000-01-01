Описание реки Парана и Ориноко! Срочно!

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Парана В верхнем течении река пересекает лавовое плато, из-за чего русло осложнено многочисленными порогами и водопадами, в том числе водопадом Урубупунга высотой до 12 м. (т. е имеет горный характер) . После порожистого участка река выходит на Лаплатскую низменность, по которой течёт до устья. В среднем течении она превращается в полноводную реку шириной до 1—1,5 км, местами — до 3 км, глубиной — 10—20 м и более. (т. е. имеет равнинный характер) . Питание реки главным образом дождевое. Осадки на большей части бассейна реки составляют 1000—2000 мм/год. Уровень воды неравномерный, часто случаются паводки и наводнения. В верхнем течении высокая вода приходится на весенний период, в среднем — на лето, а в нижнем течении — на осень. Ориноко Ориноко берет начало возле горы Дельгадо Чальбауд на территории Венесуэлы недалеко от границы с Бразилией. B самых верховьях реки течение более быстрое, хотя затем течение быстро приобретает равнинный характер. От истока река течет по широкой дуге огибая Гвианское нагорье. Река меняет направление своего течения с юго-западного на западное, затем течет на север и, наконец, уже при впадении в Атлантический океан - на северо-восток. В среднем и нижнем течении река имеет равнинный характер, спокойное течение, широкую пойму, обширную дельту, заболоченные берега Режим реки: Ориноко питается в основном за счет сезонных (преимущественно летних) дождей, что вызывает неравномерный расход воды. Во время летних паводков ширина реки может достигать 22 км, а глубина - 100 метров. Во время сухого сезона сильно мелеет, а мелкие притоки реки превращаются в цепочку стоячих озер.