Написать небольшое сочинение о том ,как ты проводишь свободное время на природе

Английский язык
Написать небольшое сочинение о том ,как ты проводишь свободное время на природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приехали на природу с родителями и вдруг рядом пробигает заяц
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