Написать основные положения деятельности 3 канцелярии императора
История
Написать основные положения деятельности 3 канцелярии императора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) занималось сыском и следствием по политическим делам 2)осуществляло цензуру 3) боролось со старообрядчеством и сектанством 4)ведало политическими тюрьмами и др.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Яблоко, груша и айва имеют массу 0,86 кг. Масса яблока 340 г, а айва на 0,058 кг тяжелее яб??ока. Найдите массу груши. Ответ дайте в килограммах.
Английский язык