Написать основные положения деятельности 3 канцелярии императора

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Написать основные положения деятельности 3 канцелярии императора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) занималось сыском и следствием по политическим делам 2)осуществляло цензуру 3) боролось со старообрядчеством и сектанством 4)ведало политическими тюрьмами и др.
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