Написать письмо деду с благодарностью

Гость: Гость:

Когда я работал на почте к нам попало письмо для Деда Мороза. Ну куда его слать? Мы решили его вскрыть и вот что прочитали: "Дорогой Дедушка Мороз! Я Маленький мальчик Ваня, живу в детском доме и у меня нет ни валенок, ни шубки, ни шапки, ни шарфика, а на улице холодно. Дедушка Мороз! Пришли мне в подарок эти вещи! ". Мы подумали-подумали, скинулись понемногу денег, купили эти вещи и послали мальчику от имени Деда Мрроза, а на шарфик денег не хватило. Через неделю приходит письмо с благодарностью: "Дорогой Дедушка Мороз! Большое спасибо тебе за подарок! Я получил и шубку, и шапку, и валенки, а вот шарфика небыло. Ну да ничего, за все тебе спасибо! А шарфик наверное на почте спулили. Ничего так бывает. Спасибо! "