Написать письмо другу на английском о том как я отпраздновал рождество

Hello, Elena. How are you? Christmas is coming! How are you going to celebrate? I will celebrate it at home with family. We will do a lot of Christmas cakes and cookies. And you have made the menu? Anyway, we are going to celebrate Christmas in the school before the holidays. In my class it is very difficult to organize a celebration. Our teacher does not help much, and my class is not very organized. In our school will also be a disco and a contest for Christmas. Last year, several girls and boys on holiday brought food and pizza! This year, I think it will be the same. But last year we did not have time to organize competitions. We went to the competition, and then we went to the disco. It would be nice if you could come to us for Christmas! We have had fun with my class. This year we will also participate in the competition, and we have a good idea! Be sure to come! Well, I have to finish. Waiting for an answer! With love, Laura. Перевод Привет, Элина. Как дела? Приближается Рождество! Как ты собираешься праздновать? Я буду отмечать его дома с семьей. Мы сделаем много рождественских пирожных и печенья. А вы составили меню? Во всяком случае, мы будем праздновать Рождество в школе перед праздниками. В моем классе очень трудно организовать торжество. Наш преподаватель мало помогает и мой класс очень не организован. У нас в школе также будет дискотека и конкурс на Рождество. В прошлом году несколько девочек и мальчиков на праздник приносили еду и пиццу! В этом году, я думаю, будет то же самое. Но в прошлом году у нас не было времени, чтобы организовать конкурсы. Мы пошли на конкурс, и затем мы пошли на дискотеку. Было бы неплохо, если бы ты могла прийти к нам на Рождество! Мы бы весело провели время с моим классом. В этом году мы также будем участвовать в конкурсе, и у нас есть хорошая идея! Обязательно приходи! Ну, я должна заканчивать. Жду ответа! С любовью, Лора.