Укажите разряд прилагательных!❤ Французский, русский, греческий,Латинский,подви??ный,огромный,ме ждугородный,маленьки й,легковой,большой,на рядный, небольшой
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Укажите разряд прилагательных!❤ Французский, русский, греческий,Латинский,подви??ный,огромный,ме ждугородный,маленьки й,легковой,большой,на рядный, небольшой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Французский-относительное,русский-относ.,греческий-относ.,латинский-относ.,подвижный-качественное,огромный-кач.,междугородний-относ.,маленький-кач.,легковой-относ.,большой-кач.,нарядный-кач.,небольшой-кач.
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