Вынеси за скобки общий множитель 3,4m+3,4b
Алгебра
Вынеси за скобки общий множитель 3,4m+3,4b
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Гость:
Вот решение: 3,4(m+b) всё просто
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